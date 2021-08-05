В Свердловской области резко подешевели овощи

За последнюю неделю больше всего подешевела морковь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области резко снизились цены на овощи. За последнюю неделю особенно подешевела морковь. Заметно опустились цены на огурцы, помидоры.

- Морковь, средняя цена за килограмм — 83 рубля 94 копейки, минус 13,5% за неделю. Огурцы, средняя цена за килограмм — 66 рублей 46 копеек, минус 10,6% за неделю. Помидоры, средняя цена за килограмм — 88 рублей 90 копеек, минус 9% за неделю, — сообщается в докладе Свердловскстата.

Дешевле стал стоить и килограмм картофеля - 48 рублей 23 копеек, на 6,8% за неделю.

Однако выросла в цене белокочанная капуста до 43 рублей 53 копеек. Помимо этого, поднялась стоимость на репчатый лук. За килограмм придется отдать в среднем 33 рубля 52 копеек.