В администрации Екатеринбурга сообщили об интересе горожан к «реновации»

Интерес к "реновации" есть не только у застройщиков, но и у самих жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На брифинге, посвященному Дню строительства, заместитель главы Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов рассказал об интересе жителей к комплексному развитию территории – мероприятиям, когда при согласии жильцов сносу подвергнуться морально устаревшие здания. В народе проект называют «реновацией».

- Интерес есть не только у застройщиков, но и у самих жителей. Мы получаем большое количество писем о том, чтобы рассмотрели и включили в проект комплексного развития территорий. Заявки поступают от жильцов разных домов – двух - трех - пятиэтажных, — отметил Вячеслав Галямов.

В свою очередь, глава Министерства строительства Свердловской области Михаил Волков сообщил, что документы, которые требуются для запуска комплексного развития территории сейчас проходят процедуру оценки регулирующего воздействия. Представители бизнеса, заинтересованные в участии, в настоящее время изучают нормативно-правовые акты.