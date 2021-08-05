Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2021 20:18

В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку после пожара в доме на Стахановской

Владельца квартиры госпитализировали с серьезными ожогами
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района проводит проверку после пожара в жилом доме на улице Стахановской. Предварительно известно, что в квартире около 17:30 произошло воспламенение газовоздушной смеси, из-за чего случился хлопок, от которого деформировалась межквартирная перегородка.

- В результате происшествия 60-летний житель квартиры, в которой произошло возгорание, с термическими ожогами туловища III степени доставлен в медицинское учреждение, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На место происшествия выехал прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев. Во время проверки выяснится, когда проводилось обслуживание газового оборудования. Точная причина происшествия будет установлена после получения результатов исследований.