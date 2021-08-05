В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку после пожара в доме на Стахановской

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района проводит проверку после пожара в жилом доме на улице Стахановской. Предварительно известно, что в квартире около 17:30 произошло воспламенение газовоздушной смеси, из-за чего случился хлопок, от которого деформировалась межквартирная перегородка.

- В результате происшествия 60-летний житель квартиры, в которой произошло возгорание, с термическими ожогами туловища III степени доставлен в медицинское учреждение, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На место происшествия выехал прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев. Во время проверки выяснится, когда проводилось обслуживание газового оборудования. Точная причина происшествия будет установлена после получения результатов исследований.