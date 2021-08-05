В Краснотурьинске появится новая лыжероллерная трасса

В Краснотурьинске начались вырубка деревьев. Здесь будет лыжероллерная трасса/ Фото: администрация Краснотурьинска

В Краснотурьинске началась вырубка деревьев на территории лыжной базы спортивной школы олимпийского резерва. Здесь готовятся к строительству новой лыжероллерной трассы. Проект реализуют в несколько этапов. Первый этап – вырубку деревьев планируют завершить до конца года.

- По проекту протяженность лыжероллерной трассы составит 2,133 километра, ширина – 4 метра. Предусмотрена полоса для движения тренеров, сервисеров и судей шириной по 1 метру с каждой стороны трассы. Трасса расположится от стартовой площадки на лыжной базе до района за Краснотурьинским колледжем искусств. Размеры стадиона составят 73 на 105 метров – сообщили в администрации Краснотурьинска.

В следующем году обустроят полотно трассы и стадиона, нанесут разметку. По планам строительство должно завершиться 30 сентября 2022 года. Спортивный объект обойдется в 38 миллионов рублей. Новая трасса позволит спортсменам тренироваться и участвовать в соревнованиях в любое время года.