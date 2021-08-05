В Екатеринбурге откроют новый благоустроенный участок набережной Исети

В Екатеринбурге откроют благоустроенный участок Исети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге откроют новый благоустроенный участок набережной левого берега Исети. Он расположился в районе Clever Park от улицы Ткачей в сторону парка Маяковского до улицы Щорса. Здесь появятся множество новых растений, зоны отдыха у воды, велодорожки.

Открытие этой пройдет 8 августа в 13:00 в рамках фестиваля «Исетьфест». Горожан ждет насыщенная культурная программа. На празднике проведут пленэр для художников, мастер-класс по современным танцам, а дети смогут запустить воздушных змеев.

Отметим, что пешеходный мост с левого на правый берег Исети запустят позже. Сейчас продолжаются работы по его благоустройству, которые завершатся осенью.