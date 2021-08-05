На уральском полигоне стартовал Евроазиатский чемпионат по снайпингу

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На полигоне в Свердловской области стартовал четвертый по счету Евроазиатский чемпионат по снайпингу. Состязания привлекли лучших снайперов России, которые соревнуются в разлинчых номинациях. Разделенных по блокам на следующих дистаницяих: от 300 до 800 метров, а также на сверхдальней дистанции – до 1200 метров. Планируется, что турнир пройдет в три дня.

- За разные блоки определены отдельные номинации: личный зачет, клубно-командный, long range (дальний выстрел) и зачет среди силовиков. Победителя соревнований в каждом зачете определят по наибольшей сумме очков в результате всех упражнений, - уточняют в департменте информационной политики по Свердловской области.

Снайпинг – это относительно новый военно-прикладной вид спорта. Именно на Урале появилась Всероссийская ассоциация тактической стрельбы, созданная для развития и популяризации этого направления.