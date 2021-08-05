Главную красавицу Екатеринбурга снова выберут онлайн

Жюри выберет главную красавицу города во время праздничной трансляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Финал конкурса «Мисс Екатеринбург» пройдет в онлайн-формате. Это связано с эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса.

Девушки в течение месяца готовились к финалу. Они занимались дефиле, постановкой речи, фитнесом и танцами. Также посещали мастер-классы стилистов и психологов.

- Мы были готовы к такому развитию событий, но, несмотря на это, и финалистки, и команда, безусловно, расстроены. Эмоции живого выступления сложно заменить, однако мы постараемся максимально раскрыть потенциал конкурсанток и показать всё, чему научились участницы за время подготовки в финальных роликах, - сообщила директор конкурса Светлана Петракова.

Жюри выберет главную красавицу города во время праздничной трансляции, а ее имя объявит мэр Екатеринбурга. Посмотреть конкурсные ролики и выбрать «Мисс зрительских симпатии» смогут горожане, которые будут следить за конкурсом в прямом эфире.

В прошлом году из-за пандемии церемония награждения «Мисс Екатеринбург» проходила на крыше «Пассажа» и тоже была в онлайн. Тогда главной красавицей Екатеринбурга стала Злата Помурзина.