В Нижнем Тагиле мужчина украл три тонны лома на железнодорожной станции

Во время проверки выяснилось, что масса вагонов по брутто при отправке и приемке не совпала у трех вагонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 32-летнего жителя Нижнетуринского района будут судить за кражу трех с половиной тонн лома на железной дороге. Недостача выяснилась во время прибытия вагонов грузополучателю. Во время проверки выяснилось, что масса вагонов по брутто при отправке и приемке не совпала у трех вагонов. Оказалось, что злоумышленник действовал постепенно.

- Первую кражу мужчина совершил 4 мая. Как только пришедший на стоянку грузовой поезд остановился, мужчина и его сообщник забрались в один из полувагонов в хвосте состава и сбросили лом черных металлов разных форм, - отметили управлении на транспорте по УрФО.

Через три дня мужчина вместе с подельником снова пришел на перегон, на этот раз им удалось вынести почти две тонны металла. После того, как у товарищей закончились деньги, они вышли на дело в третий раз.

Общая сумма ущерба составила 97.5 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».