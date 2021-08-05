Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2021 18:01

В Екатеринбурге заброшенную гостиницу «Мадрид» хотят передать в областную собственность

Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге заброшенную гостиницу «Мадрид», расположенную на Уралмаше, хотят передать из федерального ведения в областное. Это может положительно сказаться на дальнейшей судьбе здания, которое признано федеральным объектом культурного наследия, который сегодня находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Об этом заявил губернатор Свердловской области во время объезда по Орджоникидзевскому району.

- Это дало бы региону больше возможностей — и по восстановлению бывшей гостиницы, и по привлечению инвесторов. Евгений Куйвашев в этом вопросе сегодня заручился поддержкой уральского филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, - передает департамент информационной политики по Свердловской области.

Здание гостиницы строилось в 30-е годы прошлого века. По словам чиновников, это яркий пример советского неоклассицизма.