Житель Башкирии «развел» уральца на три тысячи во время покупки рюкзака в интернете

Злоумышленник объяснил, что отправит товар транспортной компанией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Среднеуральска задержали 23-летнего жителя Башкортостана, который «развел» местного жителя на три тысячи рублей. На допросе выяснилось, что в апреле 2020 года молодой человек выставил на популярный сайт объявление о продаже рюкзака, на него откликнулся уралец. Злоумышленник объяснил, что отправит товар транспортной компанией.

- Договор был, что как только тот отправляет посылку, фотографирует отправку и отправляет фото покупателю последний сразу переводит денежные средства продавцу за рюкзак и оплачивает транспортные расходы. Но задержанный скинул ненастоящее фото об отправке рюкзака, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Через неделю покупатель, не дождавшись своего рюкзака, начал писать продавцу. Мошенник же во всем обвинял транспортную компанию. После этого уралец обратился в полицию. Злоумышленник вернул уральцу деньги, чтобы тот забрал заявление, однако было уже поздно, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».