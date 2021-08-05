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Общество5 августа 2021 16:32

В Свердловской области снизилось число безработных жителей

По состоянию на 5 августа официально зарегистрированы 35 912 человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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На сегодняшний день уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области составляет 1.71 %

На сегодняшний день уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области составляет 1.71 %

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снизилось число безработных горожан. По информации департамента по труду и занятости населения Среднего Урала, по состоянию на пятое августа в регионе официально зарегистрировали 35 912 нетрудоустроенных жителей, это на 231 человек меньше, чем сутками ранее.

- На 4 августа число безработных составляло 36 143 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 231 человека, - сообщили в пресс-службе департамента.

На сегодняшний день уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области составляет 1.71 % от общего числа горожан.