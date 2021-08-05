В Екатеринбурге рецидивист с ножом напал на продавца церковной лавки

В потасовке женщина получила порез руки, но успела нажать тревожную кнопку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские 33-летнего мужчину, который напал на 68-летнего продавца церковной лавки. В полиции рассказали, что несколько дней назад в часовню на проспекте Ленина зашел неизвестный и потребовал от пенсионерки дать ему денег на проезд. После отказа он достал из кармана нож и приставил его к шее пострадавшей. В потасовке женщина получила порез руки, но успела нажать тревожную кнопку.

- Несмотря на то, что у мужчины отсутствовал паспорт, оперативники быстро установили его личность. Нападавшим оказался безработный, приехавший из Тюмени, где его разыскивали за причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе МВД России.

Ранее мужчину уже судили за грабежи, разбои и кражи. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой». До суда злоумышленника заключили под стражу.