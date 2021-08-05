В Екатеринбурге изменятся трамвайные маршруты на время ремонта путей

Будет закрыто движение трамваев, следующих по маршрутам № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на несколько дней изменят трамвайные маршруты из-за ремонта путей. Об этом сообщает мэрия.

- С 00:00 21 августа до 05:00 23 августа 2021 года в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта будет закрыто движение трамваев, следующих по маршрутам № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32, - говорится в сообщении.

Частично будет ограничено и движение машин. Также по просьбам граждан изменят схему и порядок движения транспорта в районе здания № 3 в переулке Банковском. Здесь появятся знаки «Въезд запрещен» и «Остановка запрещена».

Кроме того, движение по парковке у торгового центра будет разрешено только в одном направлении – от улицы 8 Марта в сторону переулка Банковского.

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