В Лесном пять водителей, состоящих на учете у психиатра, лишились водительских прав

В суде удовлетворили исковые требования прокурора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Лесной прокуратура отобрала водительские права у пяти водителей, которые состояли на учете у врача психиатра-нарколога с различными диагнозами. По закону такие люди не могут водить машину.

- Согласно данным ГИБДД, данные лица имеют водительские удостоверения, в связи с чем прокурор города обратился в суд с исковыми заявлениями о прекращении действия права управления транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В суде удовлетворили исковые требования прокурора, граждане, состоящие на учете у врача психиатра-нарколога, лишились права управления транспортными средствами.