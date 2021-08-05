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Общество5 августа 2021 15:48

В Лесном пять водителей, состоящих на учете у психиатра, лишились водительских прав

Такое требование выдвинула прокуратура
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В суде удовлетворили исковые требования прокурора

В суде удовлетворили исковые требования прокурора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Лесной прокуратура отобрала водительские права у пяти водителей, которые состояли на учете у врача психиатра-нарколога с различными диагнозами. По закону такие люди не могут водить машину.

- Согласно данным ГИБДД, данные лица имеют водительские удостоверения, в связи с чем прокурор города обратился в суд с исковыми заявлениями о прекращении действия права управления транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В суде удовлетворили исковые требования прокурора, граждане, состоящие на учете у врача психиатра-нарколога, лишились права управления транспортными средствами.