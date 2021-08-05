Свердловский губернатор предложил дать квартальным инспекторам больше полномочий

. Губернатор сравнил квартального с участковым врачом, который должен заниматься не только лечением, но и профилактикой. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил расширить полномочия квартальных инспекторов. Об этом он заявил 5 августа во время объезда Орджоникидзевского района с мэром Алексеем Орловым.

- Система работает, но нам надо дать больше полномочий квартальным, и тогда в городе порядка будет больше, - высказался глава региона.

Губернатор также дал поручение администрации Екатеринбурга и правительству решить этот вопрос. Он добавил, что решить вопрос можно через корректировку законодательных норм.

Куйвашев подчеркнул, что через квартальных жителям удобно решать такие вопросы, как ямы на дорогах во дворах, парковки на газонах и другие проблемы, с которыми горожане сталкиваются ежедневно. Губернатор сравнил квартального с участковым врачом, который должен заниматься не только лечением, но и профилактикой.

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