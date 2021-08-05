Исправительные колонии не будут переносить из Нижнего Тагила

Все ИК продолжат работу в Нижнем Тагиле
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ГУФСИН не собирается переносить исправительные колонии из Нижнего Тагила. В ведомстве эту идею посчитали нецелесообразной и экономически невыгодной. Об этом пишет издание TagilCity.ru.
По словам руководителя пресс-службы ведомства Александра Левченко, несколько колоний в Свердловской области попадают под сокращение из-за пришедших в негодность помещений и удаленности от населенных пунктов. Однако ИК Нижнего Тагила под эти критерии не попадают.
На перенос ЛИУ №51 и ИК №5 потребуются потребуется не меньше 10 миллиардов рублей, таких денег никто вкладывать в переезд не будет.
С идеей переноса колоний выступи начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров. По его мнению, такие учреждения должны располагаться в сибирской тайге.