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Звезды5 августа 2021 14:16

Михаил Боярский приедет на Урал, чтобы сняться в комедии с «Уральскими пельменями»

Съемки пройдут под Нижним Тагилом в 2022 году
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Михаил Боярский поработает с "Уральскими пельменями"

Михаил Боярский поработает с "Уральскими пельменями"

Фото: Борис КУДРЯВОВ

На территории туристического кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом в 2022 году пройдут съемки комедии с участием Михаила Боярского, Андрея Рожкова и других участников «Уральских пельменей».

Рабочее название фильма – «День отца». Сюжет выстроен вокруг нескольких пап, которые вместе с детьми путешествую по Уралу. Но вот зачем – ответа создатели киноленты пока не дают, потому что сейчас сценарий еще пишется. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Над сценарием работают молодые уральские авторы, которые пробуют разобраться во взаимоотношениях двух поколений.