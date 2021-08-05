Михаил Боярский приедет на Урал, чтобы сняться в комедии с «Уральскими пельменями»

Михаил Боярский поработает с "Уральскими пельменями" Фото: Борис КУДРЯВОВ

На территории туристического кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом в 2022 году пройдут съемки комедии с участием Михаила Боярского, Андрея Рожкова и других участников «Уральских пельменей».

Рабочее название фильма – «День отца». Сюжет выстроен вокруг нескольких пап, которые вместе с детьми путешествую по Уралу. Но вот зачем – ответа создатели киноленты пока не дают, потому что сейчас сценарий еще пишется. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Над сценарием работают молодые уральские авторы, которые пробуют разобраться во взаимоотношениях двух поколений.