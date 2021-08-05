Под Ирбитом обнаружено химическое загрязнение почвы

На участке превышение концентрации нитратного азота Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбитском районе Свердловской области между деревнями Симанова и Речкаловка региональный Россельхознадзор выявил химическое загрязнение земель, принадлежащих юридическому лицу.

Образцы почвы с земельного участка переданы в Свердловский референтный центр. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Как выяснилось, площадь в 275 тысяч квадратных метров оказалась испорчена нитратным азотом. Причиной стало обращение с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами.

Юридическому лицу грозит штраф в размере от 40 до 80 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток. Все нарушения придется устранить.