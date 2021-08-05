Уральский НИИ ОММ, где спасают жизни младенцам, отдали под лечение пациентов с COVID-19

В НИИ ОММ начали направлять из других медучреждений пациентов с уже подтвержденным коронавирусом и тех, у кого есть подозрение на инфекцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 5 августа, начали госпитализировать пациентов с коронавирусом. Информация об этом содержится в приказе, опубликованном на сайте Минздрава Свердловской области.

Согласно документу, с сегодняшнего дня в НИИ ОММ начали направлять из других медучреждений пациентов с уже подтвержденным коронавирусом и тех, у кого есть подозрение на инфекцию.

Фото: скриншот с сайта minzdrav.midural.ru

Напомним, ранее НИИ ОММ уже несколько раз перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом и при снижении заболеваемости возвращали учреждение в обычный режим работы.