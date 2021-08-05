Прокуратура направила дело в суд в отношении директора автошколы

Директор автошколы может получить срок до 9 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Белоярская автошкола». Он обвиняется в преступлениях по двум статьям п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права, и сбыт такого документа».

- Директор «Белоярской автошколы» из корыстных побуждений организовал незаконную выдачу мужчине свидетельства о прохождении обучения в автошколе по образовательной программе подготовки водителей транспортных средств категории «А», без фактического прохождения обучения и проверки знаний правил дорожного движения, за что получил денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина составил договор об оказании платных услуг на обучение. Затем, он внес в списки обучающихся автошколы имя знакомого, после чего поручил секретарю заполнить бланк свидетельства о профессии. Заполненный документ был заверен подписью директора и печатью. Дело направлено в Белоярский районный суд.

Максимальное наказание за коммерческий подкуп – лишение свободы сроком до 9 лет.