В Екатеринбурге на сэкономленные от Дня строителя деньги открыли велнес-площадку

Велнес-площадка расположена напротив БЦ "Президент"

Сегодня, 5 августа, в Екатеринбурге открыли велнес-площадку рядом с БЦ «Президент». Спортивный комплекс под октрытым небом расположен прямо на набережной городского пруда. Его украшением стали яблоневая аллея, а также авторские скамейки по эскизу архитектора Ельцин Центра Бориса Бернаскони.

Евгений Куйвашев посадил яблоню на аллее, которая окружает велнес-площадку

Согласно проекту, позже на площадке появятся специализированные места для занятий йогой и кинотеатр под открытым небом. Также в рамках мероприятия пройдет открытие сада трав у Ельцин-Центра. Кроме того, в самом Ельцин Центре пройдет награждение победительниц конкурса «Миссис стройкомплекс». Лучшей сотруднице строительного предприятия вручат корону Swarovski и денежный приз.