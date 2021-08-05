Жители Екатеринбурга оказались одними из самых щедрых на чаевые курьерам

Самая большая сумма, которую получил доставщик из Екатеринбурга за один заказ, составила 500 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Екатеринбурга заняли седьмое место среди 20 городов по доле чаевых от средней суммы заказа. В июле оставили «на чай» почти на 220 000 рублей.

Обычно горожане так благодарят курьеров за быструю доставку. При этом чаще чаевые оставляют за заказы от семи позиций товаров со средним чеком около 700 рублей.

- Активнее всего жители Екатеринбурга дают чаевые в пятницу и выходные с 18:00 до 22:00 часов. А вот с понедельника по четверг с 8:00 до 9:00 утра на чаевые можно особо не рассчитывать, - рассказал о статистике онлайн-ритейлер «Самокат».

Также больше чаевых екатеринбуржцы в жаркую погоду или дождь. Кроме того, девушек-курьеров благодарят в полтора раза чаще, чем мужчин. А средняя сумма их чаевых на 5% больше.

При этом самая большая сумма, которую получил доставщик из Екатеринбурга за один заказ, составила 500 рублей. В среднем горожане оставляли курьерам 51 рубль.

На первом месте по щедрости на чаевые доставщикам оказалась Казань (11,3%). За ней идет Кемерово (8,1%) и Тюмень (8%). Самая маленькая доля чаевых оказалась в Москве (6,8%) и Воронеже (6,1%).

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