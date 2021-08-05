Акция идет полным ходом: держатели бизнес-карт Mastercard УБРиР уже заработали 1,6 млн рублей кэшбэка

Фото: предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) уже выплатил за июнь предпринимателям — участникам акции Pay&Get — 1,6 млн рублей кэшбэка. Акция проводится при поддержке Mastercard.

Напомним, по условиям акции, владельцы бизнес-карты Mastercard® УБРиР могут каждый месяц получать 4 тысячи рублей на свой счет, просто совершая каждую неделю минимум одну покупку на 5 тысяч рублей. Выплаты начисляются автоматически по итогам каждого месяца.

Также в рамках акции новые клиенты, совершившие в сентябре этого года покупки по бизнес-карте на сумму более 30 тысяч рублей, смогут дополнительно получить на счет 1 тысячу рублей. Согласно условиям, новыми клиентами являются юридические лица, оформившие бизнес-карту в сентябре 2021 года, или предприниматели, которые не совершали покупки по бизнес-картам с 1 июня по 31 августа 2021 года.

Акция проходит с 1 июня по 30 сентября 2021 года. Подробнее с ее условиями можно ознакомиться на сайте УБРиР.

- Акция оказалась настолько интересна нашим клиентам, что в июле количество участников выросло в 4 раза по сравнению с июнем. Предприниматели видят, что получить такой кэшбэк — вполне реально и начинают активно использовать бизнес-карты, — говорит управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина. — Клиентская активность отразилась и на наших показателях — обороты по корпоративным картам выросли на 35%, а количество транзакций — на 15%.

- Мы рады, что УБРиР одним из первых в России воспользовался новым сервисом Mastercard Pay&Get для запуска стимулирующих кампаний по бизнес-картам. Мы видим, что всего спустя месяц после запуска акции банк получил позитивную реакцию клиентов и хорошие результаты. Мы всегда помогаем банкам в развитии их корпоративного бизнеса и предоставляем для этого современные и удобные инструменты, – отметил Джемал Агрба, директор по развитию коммерческих продуктов и продажам Mastercard в России.

Помимо акции, владельцы бизнес-карт могут получить скидки по программе лояльности Mastercard. Например, держатели бизнес-карт могут вернуть 5% от покупки топлива на Яндекс.Заправках.

Оформить бизнес-карту можно в любом отделении УБРиР, обслуживающем корпоративных клиентов. Компания может выпустить сколько угодно бизнес-карт Mastercard для своих сотрудников, устанавливать лимиты операций по ним, а также застраховать средства на ней от мошенников.