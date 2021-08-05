Глава полиции Нижнего Тагила назвал город одним из самых безопасных

В Нижнем Тагиле хорошо работают силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров назвал уральский город одним из самых безопасных.

Также высокопоставленный силовик озвучил причины, которые дают основания так полагать. По мнению Абдулкадырова, в Нижнем Тагиле работают профессиональные следователи, а также действует система «Безопасный город». Об этом пишет издание TagilCity.ru.

- У нас непростой год, но я помню, что было 15 и 10 лет назад. Сейчас Нижний Тагил – один из самых безопасных городов, несмотря на то, что в нем действует несколько спецучреждений, - рассказал Ибрагим Абдулкадыров.