Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2021 13:16

Глава полиции Нижнего Тагила назвал город одним из самых безопасных

На это есть две причины
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Нижнем Тагиле хорошо работают силовики

В Нижнем Тагиле хорошо работают силовики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров назвал уральский город одним из самых безопасных.

Также высокопоставленный силовик озвучил причины, которые дают основания так полагать. По мнению Абдулкадырова, в Нижнем Тагиле работают профессиональные следователи, а также действует система «Безопасный город». Об этом пишет издание TagilCity.ru.

- У нас непростой год, но я помню, что было 15 и 10 лет назад. Сейчас Нижний Тагил – один из самых безопасных городов, несмотря на то, что в нем действует несколько спецучреждений, - рассказал Ибрагим Абдулкадыров.