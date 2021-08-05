Парк Маяковского ищет инвестора, чтобы провести реконструкцию за два года

Парк Маяковского хотят разделить на зоны для любителей разного вида отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации ЦПКиО им. Маяковского сегодня, 5 августа, рассказали о том, как будет благоустраиваться парк в дальнейшем. В частности его планируют поделить на зоны, которые не будут пересекаться друг с другом. По задумке, те кто пришли погулять среди деревьев, не будут видеть и слышать тех, кто хочет покататься на аттракционах или теми, кто пришел в парк перекусить.

- Мы находимся в стадии визуализации целей. Это одна из важных стратегических задач на этот год. С голландскими партнерами, архитектурным бюро Svesmi, хотим доработать мастер-план, который эта компания уже делала, - говорил Павел Зубакин, директор парка Маяковского.

Сейчас в парке дорабатывают концепцию. Эту работу они планируют завершить до ноября. Если эксперты и представители администрации города одобрят доработки, то в следующем году на основе концепции будет создана проектно-сметная документация. Уже под ее реализацию в парке будут искать средства.

- Если инвестор или концессионер найдется в ближайшие полгода и разом все изменения профинансирует, то преобразования можно будет провести за 2-3 года, - говорит Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга. - Если не найдется или в меньшем объеме будет инвестирование, тогда речь идет о периоде от 5 лет и выше. В целом в наших планах не затягивать это на 10-20 лет.