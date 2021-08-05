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Общество5 августа 2021 13:02

На Свердловскую область снова надвигаются дожди с грозами и сильным ветром

Спасатели продлили предупреждение о непогоде
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Свердловчанам снова пообещали дожди с грозами

Свердловчанам снова пообещали дожди с грозами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС Свердловской области продлили предупреждение о непогоде на 6 августа. По данным синоптиков, на регион снова надвигаются дожди с грозами и сильным ветром до 18 метров в секунду.

Спасатели напомнили, что в непогоду необходимо соблюдать меры безопасности. Также рекомендуется отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

Напомним, ранее синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, что непогода установится в регионе из-за атмосферного фронта, который придет с европейской части России. К выходным в Свердловской области и вовсе ожидается похолодание - 7 и 8 августа ночью ожидается от +8 до +13 градусов и от +17 до +22 днем.