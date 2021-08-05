Фан-зону Универсиады 2023 решили перенести из парка Маяковского в центр Екатеринбурга

В самом парке Маяковского в 2023-м пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 300-летию города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга приняли решение, где все-таки разместить парк Универсиады - международных спортивных соревнований среди студентов, которые пройдут в столице Урала в 2023 году. Изначально планировалось, что основная культурная площадка будет работать в ЦПКиО им. Маяковского.

- Парк Маяковского обсуждался, как одна из площадок Универсиады, как это было в 2018 году (во время Чемпионата мира по футболу, когда фан-зона находилась в парке, - Прим. Ред.), - говорит Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга. - Но решено, что парк Универсиады будет в центральной части нашего города в историческом сквере.

Сам же парк Маяковского в 2023 году примет на своей территории некие мероприятия, связанные с празднованием 300-летия города, уточняют в мэрии.