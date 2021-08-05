В Екатеринбурге мужчина хотел продать зимние ботинки и потерял больше 100 тысяч рублей

Объявление о продаже зимних ботинок мужчина разместил на популярном сайте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 40-летний мужчина решил избавиться от ненужных ему зимних ботинок и решил их продать через интернет за 2 500 рублей. Объявление он разместил на популярной онлайн-площадке. Ботинки вскоре приглянулись незнакомцу, который позвонил мужчине и попросил сказать данные карты, чтобы он перевел деньги.

- Затем покупатель сказал, что у него возникли проблемы с переводом и велел назвать CVV-код с обратной стороны карты. После этого на телефон потерпевшего начали приходить сообщения с кодами, которые он сообщил звонившему, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Когда мужчина понял, что деньги за ботинки не приходят слишком долго, он позвонил в службу поддержки банка и узнал, что с его счета списано 110 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. Силовики завели уголовное дело и начали искать мошенников.

- Помните, что ни в коем случае нельзя сообщать посторонним CVV-код с обратной стороны банковской карты, а также пароли и коды из СМС. Сообщая эти данные, вы добровольно передаете злоумышленникам ключ к вашему банковскому счету, - отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Также не стоит доверять неизвестным, представляющимся по телефону сотрудниками службы безопасности банков или служащими правоохранительных органов. При поступлении таких звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в службу поддержки.