15% жителей Екатеринбурга работают в подвалах

У части жителей Екатеринбурга даже нет комфортных туалетов на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 15% жителей работают в полуподвальных помещениях, а 17% - в комнатах без окон. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

- Чаще всего такие помещения арендуют компании из сферы услуг, общепита, производства, продаж, дополнительного образования, - говорят аналитики.

При этом 8% екатеринбуржцев считают, что отсутствие естественного света в офисе не влияет на здоровье. Остальные уверены, что это вообще неважно, если есть хорошая зарплата.

В основу исследования лег онлайн-опрос, который проводился с 29 июля по 4 августа.

Предыдущий опрос сервиса «Зарплата.ру» показал, что у части жителей Екатеринбурга даже нет комфортных туалетов на работе. Чтобы справить свою естественную нужду, 5% приходится ходить в соседнее здание, а 3% вообще не имеют туалета на рабочем месте.

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