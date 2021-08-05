В Свердловской области больше полумиллиона детей получили путинские выплаты

Путинские выплаты на детей можно оформить до ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со 2 августа 2021 года родители школьников от 6 до 18 лет в Екатеринбурге и Свердловской области начали получать пособия в размере 10 тысяч рублей, которые поручил выплатить президент Владимир Путин.

На данный момент выплаты получены на 563 тысячи детей, проживающих в Свердловской области.

Для получения выплаты на ребенка, которому 6 лет исполнится до 1 сентября 2021 года, нужно подать заявление на портале Госуслуг, до 1 ноября, либо лично обратиться с заявлением в клиентскую службу Пенсионного фонда по предварительной записи. В МФЦ данную выплату не производят.

Выплата производятся со 2 августа до 31 декабря 2021 года. Иногда выплаты вызывают споры по поводу того, что из родителей может их получить в случае разводы. Так, в Свердловской области отец трех дочерей опередил бывшую супругу, с которой живут его дети, и закрыл долги деньгами своих дочерей.

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