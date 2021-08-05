В Екатеринбурге меценаты два месяца будут обеспечивать ГКБ №40 кислородом

Ежедневно в больницу будут поставлять восемь тонн кислорода Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге Фонд святой Екатерины два месяца будет обеспечивать ГКБ №40, где находится госпиталь для пациентов с коронавирусом, кислородом. Газовая смесь нужна заболевшим из-за дыхательной недостаточности, которая проявляется при COVID-19.

- В начале пандемии ежедневная потребность возросла до двух тонн кислородов в сутки, а на пиках роста заболеваемости в этом году - до 7,5 тонн. Пациентов, которым требуется смесь, стало в девять раз больше. Больнице сложно справляться с такой финансовой нагрузкой, - рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации №5 ГКБ №40 Владимир Багин.

Фото: Фонд святой Екатерины

Ежедневно, в течение 58 дней, в больницу будут поставлять восемь тонн кислорода. Именно столько газовой смеси в сутки необходимо медцчреждению для поддержки пациентов с коронавирусом. Всего за это время будет использовано 472 тонны газовой смеси.

Напомним, что с начала пандемии для медицинских учреждений Свердловской области Фондом святой Екатерины были закуплены и переданы 300 кислородных концентраторов, кислородная станция для городской станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, кислородопроводы и аппараты ИВЛ.