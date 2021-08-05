Перевозки пассажиров на СвЖД в июле увеличились на 21%

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

По оперативным данным, в июле 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,8 млн пассажиров, что на 21,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,1 млн пассажиров (+10,4%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+70,6%). Пассажирооборот в июле 2021 года составил 826 млн пасс-км, что на 60,5% больше июля 2020 года.

За семь месяцев (январь-июль) 2021 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 15,4 млн пассажиров, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 11,7 млн пассажиров (+14,2%), в дальнем следовании 3,7 млн (+27,4%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2021 года вырос на 19,7% и составил 4,1 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в июле 2021 года, по оперативным данным, перевезено почти 96 млн пассажиров, что на 26,8% превышает аналогичный показатель прошлого года. В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 23,1%, до 85 млн человек, в дальнем следовании – почти в 2 раза, до 11 млн человек. Пассажирооборот в июле 2021 года составил 13,4 млрд пасс-км, почти в 2 раза превысив аналогичный показатель 2020 года.

Всего за январь-июль 2021 года отправлено 600,6 млн пассажиров (+31% к январю-июлю 2020 года), из них в дальнем следовании – 53,1 млн пассажиров (+46%), в пригородном сообщении – 547,4 млн (+30%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2021 года вырос на 42,7% к уровню прошлого года и составил 59,5 млрд пасс-км.