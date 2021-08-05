На здании в центре Екатеринбурга появилась шкала здоровья, как в играх

Художники хотели поднять вопрос об интеграции архитектурного наследия в новый контекст
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на крыше здания бывшей золотосплавочной химлаборатории на улице Первомайская, 1ж появился арт-объект в виде шкалы здоровья, как в компьютерных играх. Вывеску разместила команда Hot Singles in Your Area в рамках международного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.
- Этот объект интерактивен. Он будет меняться вслед за состоянием здания. Отвалилась штукатурка — минус одно деление на шкале. Отремонтировали недавно появившуюся пробоину — плюс одно деление, - рассказал один из участников команды.
«Брусника», которой принадлежит здание, поддержала художников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Художники объяснили, что таким образом хотели поднять вопрос об интеграции архитектурного наследия в новый контекст. По их словам, старые здания не получают должного внимания и ухода, поэтому разрушаются.
Здание, на котором появилась шкала здоровья, принадлежит компании «Брусника», которая планирует его реконструкцию. Девелопер поддержал идею художников.
Художники считают, что старые здания не получают должного внимания и ухода
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Команда Hot Singles in Your Area ранее уже пыталась привлечь внимание общественности к проблемам архитектуры. В 2019 году на этом же здании художники делали работу CTRL+X GRAFFITI.
В 2021 году фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA проходит при поддержке губернатора Свердловской области, Минкульта и мэра города.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка