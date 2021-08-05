На здании в центре Екатеринбурга появилась шкала здоровья, как в играх

Художники хотели поднять вопрос об интеграции архитектурного наследия в новый контекст Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на крыше здания бывшей золотосплавочной химлаборатории на улице Первомайская, 1ж появился арт-объект в виде шкалы здоровья, как в компьютерных играх. Вывеску разместила команда Hot Singles in Your Area в рамках международного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.

- Этот объект интерактивен. Он будет меняться вслед за состоянием здания. Отвалилась штукатурка — минус одно деление на шкале. Отремонтировали недавно появившуюся пробоину — плюс одно деление, - рассказал один из участников команды.

«Брусника», которой принадлежит здание, поддержала художников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художники объяснили, что таким образом хотели поднять вопрос об интеграции архитектурного наследия в новый контекст. По их словам, старые здания не получают должного внимания и ухода, поэтому разрушаются.

Здание, на котором появилась шкала здоровья, принадлежит компании «Брусника», которая планирует его реконструкцию. Девелопер поддержал идею художников.

Художники считают, что старые здания не получают должного внимания и ухода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда Hot Singles in Your Area ранее уже пыталась привлечь внимание общественности к проблемам архитектуры. В 2019 году на этом же здании художники делали работу CTRL+X GRAFFITI.

В 2021 году фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA проходит при поддержке губернатора Свердловской области, Минкульта и мэра города.

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