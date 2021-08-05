Имущество екатеринбургского банка «Нейва» будет выставлено на торги

В общей сложности имущество «Нейвы» оценивается в 250 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недвижимость екатеринбургского банка «Нейва», который 16 апреля лишился лицензии, будет выставлено на торги в ходе ликвидации компании. Информация об это опубликована на сайте Агентства по страхованию вкладов.

В общей сложности имущество «Нейвы» оценивается в 250 миллионов рублей. Самое дорогое - здание центрального офиса на улице Чапаева в Екатеринбурге. Кроме того, банк может продать и свои офисы в Новоуральске и Верхней Пышме, а также три иномарки. Реализация имущества начнется осенью 2021 года.

Ранее Арбитражный суд удовлетворил иск Центробанка о ликвидации екатеринбургского банка «Нейва». Это значит, что финансовая организация избежит банкротства, так как стоимости имущества банка оказалось достаточно для выплат кредиторам.