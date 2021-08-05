В Екатеринбурге водитель из-за дождя не увидел мальчика и сбил его

Водитель уехал с места ДТП Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 46-летний водитель Volkswagen Polo сбил 10-летнего мальчика. ДТП произошло накануне вечером, 4 августа, возле Викулова, 46. Мужчина вышел из машины, спросил у ребенка нужна ли ему помощь, а когда тот ответил, что все в порядке, сел в машину и уехал.

- Водитель, двигаясь по улице Викулова со стороны улицы Крауля в сторону улицы Металлургов, допустил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу транспортного средства. После наезда водитель скрылся с места происшествия, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Ребенка со ссадинами лица, ушибом правого локтевого сустава и ушибом правого колена доставили в ДГКБ № 9. Врачи осмотрели его и отпустили домой. В это время сотрудники ГИБДД нашли водителя, который сбил мальчика. Он объяснил, что не увидел ребенка вовремя, так как из-за сильного дождя затянуло лобовое стекло.

За то, что водитель уехал с места ДТП ему грозит наказание в виде лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.