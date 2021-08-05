На Пермском тракте развернутся глобальные дорожные работы

На Пермском тракте развернуться глобальные дорожные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году «Уралуправтодор» планирует отремонтировать одну из самых популярных и загруженных магистралей Свердловской области – Пермский тракт. Для проведения ремонтных работ организация объявила конкурс.

В планах обновить участок с 187-го по 232-й километр на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург. Также заменить дорожное полотно, а вместе с ним и установить новые барьерные ограждения и фонарное освещение планируется в районе Бисерти, на отрезке дороги с 250-го по 276-й километр.

Глобальные дорожные работы развернуться в ближайшие годы. Дорога будет расширена с четырех полос до шести на протяжении 27 километров, что позволит пустить дополнительный поток автомобилей. Так трассу подготовят к увеличению трафика с будущего скоростного автобана Екатеринбург — Казань — Москва.