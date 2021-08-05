Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2021 1:12

На Пермском тракте развернутся глобальные дорожные работы

«Уралуправтодор» планирует отремонтировать одну из самых загруженных магистралей
Алена ЗАХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Пермском тракте развернуться глобальные дорожные работы

На Пермском тракте развернуться глобальные дорожные работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году «Уралуправтодор» планирует отремонтировать одну из самых популярных и загруженных магистралей Свердловской области – Пермский тракт. Для проведения ремонтных работ организация объявила конкурс.

В планах обновить участок с 187-го по 232-й километр на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург. Также заменить дорожное полотно, а вместе с ним и установить новые барьерные ограждения и фонарное освещение планируется в районе Бисерти, на отрезке дороги с 250-го по 276-й километр.

Глобальные дорожные работы развернуться в ближайшие годы. Дорога будет расширена с четырех полос до шести на протяжении 27 километров, что позволит пустить дополнительный поток автомобилей. Так трассу подготовят к увеличению трафика с будущего скоростного автобана Екатеринбург — Казань — Москва.