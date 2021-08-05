В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года могут закрыть навсегда

С предложением оставить зеленые насаждения навсегда обратились екатеринбуржцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, сообщила, что парковку на Площади 1905 года могут закрыть навсегда.

— Давайте начнем с пилотного проекта, с макетом разберемся, потом посмотрим, что скажут горожане, и будем думать, — сказала Екатерина Сибирцева в эфире программы «Главное в городе».

Вопрос о парковке возник после того, как в центре города на территории, где ранее парковали автомобили, «выросли» деревья. Сейчас здесь проходит подготовка к ландшафтному фестивалю «Атмосфера», в рамках которого будет создано сразу несколько садов площадью около 100 квадратных метров. С предложением оставить зеленые насаждения навсегда обратились екатеринбуржцы к Екатерине Сибирцевой во время прямой линии.