В Екатеринбурге пройдет форум «Армия-2021»

Мероприятие организовано Министерством обороны России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на полигоне Свердловский пройдет военно-технический форум «Армия-2021». Мероприятие, организованное Министерством обороны России, будет проходить с 26 по 28 августа.

Жителям столицы Урала покажут реконструкции крупнейших сражений Великой Отечественной войны: Курской битвы, Яссо-Кишиневская и Смоленская операций. Помимо этого на выставку можно увидеть военную технику, вооружение и одежду военнослужащих.

- В рамках форума посетителям будут продемонстрированы современное и историческое вооружение, экспозиции военной и специальной техники, а также экипировка военнослужащих видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации,— сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В прошлом году в Свердловской области международный военно-технический форум «Армия» посетили почти 10 тысяч человек.