На Урале ищут пропавшего мужчину

Ярин Андрей Юрьевич пропал 30 июля 2021 года/ фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге ищут 49 летнего мужчину. Ярин Андрей Юрьевич пропал 30 июля. С этого дня его местонахождение неизвестно. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» он может находиться в Екатеринбурге, в Златоусте или другом городе.

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров. Волосы русые, глаза серые, телосложение нормальное.

На момент пропажи был одет в зелено-коричневую рубашку, серую жилетку, серые джинсы и черные туфли. Особые приметы: носит очки и усы.

Если вам известно о местонахождении Андрея Ярина сообщите в полицию по телефону 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу или куратору поискового отряда Анастасии 89321176758