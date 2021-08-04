За пять лет в свердловское Законодательное собрание приняло 761 закон

Чаще всего с инициативой выступал губернатор Евгений Куйвашев. Он предложил 78 законов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подвели итоги Законодательного собрания созыва 2016-2021 годов. За пять лет политики приняли 761 закон в различных сферах – экономической, социальной, общественной, политической и других.

Больше всего было законов социальной направленности – 159, в том числе, касающиеся льгот для разных категорий граждан. 135 законов принято о местном самоуправлении. Также 53 закона в сфере развития инфраструктуры жилищной политики и 21 закон в сфере молодежной политики.

Депутаты Законодательного собрания стали инициаторами 447 законов, при этом правительство Свердловской области внесло 187 законов. Чаще всего с инициативой выступал губернатор Евгений Куйвашев. Он предложил 78 законов. Их приняло Законодательное собрание.

- Хочу отметить активность губернатора Свердловской области – им инициировано (и нами принято) 78 законов, преимущественно социальной направленности, которые позволили уточнять, решать и предоставлять социальные льготы различным категориям жителей региона, – отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

С вопросами к депутатам за пять лет созыва обратилось более 10 тысяч граждан.