В Свердловской области мэры и чиновники будут помогать избирательным комиссиям

В состав рабочей группы для помощи избирательным комиссиями вошли 22 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поручил сформировать рабочую группу для помощи избирательным комиссиями утвердить ее состав. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В состав рабочей группы вошли 22 человека. Возглавил группу вице-губернатор Сергей Бидонько. Его заместителем стал директор регионального департамента внутренней политики Антон Третьяков.

Курировать процесс также будут главы Екатеринбурга Алексей Орлов, Нижнего Тагила Владислав Пинаев, Первоуральска Игорь Кабец, Каменск-Уральского Алексей Герасимов, представитель общественной палаты Александр Левин, представитель избирательной комиссии Владимир Русинов, управляющие администрацией округов и министры, Николай Смирнов, Юрий Биктуганов, Василий Старков, Виталий Вольф, Александр Кудрявцев, Артем Бахтерев, Юлия Хусаинова и другие.

Муниципальные служащие займутся подбором помещений для выборов, сформируют списки избирателей и займутся организацией голосования. Также им поручено сделать выборы комфортными для избирателей с ограниченными возможностями, например, обустроить пандусами крыльцо здания, где будет проходить голосование.

Выборы в Законодательное собрание Свердловской области пройдут одновременно с выборами депутатов Госдумы. Голосование продлится с 17 по 19 сентября 2021 года.