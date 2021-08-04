На трассе под Нижним Тагилом уснувший водитель отправил машину в кювет

Фото: паблик Вконтакте "ЧП Нижний Тагил"

На трассе под Нижним Тагилом уснувший за рулем водитель вылетел с дороги в кювет, после этого автомобиль перевернулся и загорелся. Известно, что аварии произошла на участке в сторону горы Белой, а легковушку вела женщина. Об этом пишет паблик Вконтакте «ЧП Нижний Тагил».

- Женщина с ребенком ехала после суток и уснула за рулем. Автомобиль занесло и вынесло в кювет, где перевернувшись, автомобиль загорелся, - сообщают подписчики группы.

К счастью, в аварии обошлось без погибших. До возгорания женщина-водитель и ребенок успели покинуть транспортное средство. Женщина получила ожог на ноге, а ребенок сломал палец.

Напомним, накануне под Нижним Тагилом 45-летняя женщина за рулем иномарки вылетела в кювет после того, как потянулась за пачкой сигарет в салоне своего автомобиля. Сама владелица Chery в аварии получила закрытый перелом ключицы, ушибы мягких тканей левого плеча, ссадины головы, ее увезли в больницу.