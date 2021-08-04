Вернувшихся из-за границы уральцев оштрафовали на 5,4 миллиона рублей

Судами Свердловской области наложено 516 штрафов на общую сумму 5489500 рублей за отсутствие ПЦР-теста по прилету из за границы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с августа прошлого года оштрафовали 516 человек. Они в течение четырех дней не сдали ПЦР-тест на коронавирус, который необходимо сделать гражданам, вернувшимся из за рубежа.

- 3261 гражданин нарушил установленный порядок: в отношении 1680 человек уже составлены протоколы за непредоставление данных (материалы для рассмотрения направлены в суды). Остальным свердловчанам специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении. На данный момент судами Свердловской области наложено 516 штрафов на общую сумму 5489500 рублей – сообщили пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 3 августа, всего за границей побывало более 132 500 уральцев. Из этого числа 129 200 во вовремя прошли обследование.