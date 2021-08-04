В Екатеринбурге в столкновении двух машин на Объездной пострадал пятилетний ребенок

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Объездной дороге на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Амундсена произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Столкнулись Lada Granta и «ВАЗ-2112». На месте аварии затруднено движение, участники ДТП заняли две полосы из трех.

В городской автоинспекции уточнили, что аварии произошла около 20:00. По предварительной информации, 35-летняя женщина за рулем Lada Granta въехала в «ВАЗ-2112», который стоял на «аварийке».

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- В результате ДТП пострадал пятилетний пассажир «двенадцатой», который сидел за водителем в автокресле. С переломом ноги его госпитализировали, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Женщина, сидевшая за рулем Lada Granta, заявила, что отвлеклась во время движения и не сразу заметила стоящий автомобиль. В момент аварии она была трезва.