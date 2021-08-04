В Екатеринбурге открыли новый корпус гимназии № 35

В гимназии сделан акцент на изучение физики, химии и биологии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов открыл новый корпус гимназии № 35, расположенной в Пионерском микрорайоне. Школа входит в Топ-100 лучших школ России. Известно, что первоклассники смогут прийти в учебное заведение уже в ближайшее 1 сентября. Новое здание рассчитано на 550 человек.

- Школа соответствует самым современным требованиям: светлые учебные кабинеты, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием, комфортная столовая на 286 мест, два спортивных зала, библиотечно-информационный центр, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По словам Алексея Орлова, в гимназии сделан акцент на изучение физики, химии и биологии. Кстати, в этом году весь выпуск специализированного химико-биологического направления поступил в медицинский университет, чтобы обучиться профессии врача.