Четыре свердловчанина поедут на Чемпионат мира по мини-футболу

Сразу четыре игрока мини-футбольного клуба «Синара» вызваны в национальную сборную России/Фото: пресс-службы МФК "Синара"

Сразу четыре игрока мини-футбольного клуба «Синара» вызваны в национальную сборную России - вратарь Дмитрий Путилов, полевые игроки Антон Соколов, Никита Фахрутдинов и Сергей Абрамов. Все они уроженцы Свердловской области и воспитанники местных спортивных школ.

Первый тренировочный сбор пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира и стартует в Нижегородской области на базе «Изумрудное». Он продлится с 4 августа до 16 августа.

Сам чемпионат мира по мини-футболу пройдёт в Литве с 12 сентября по 3 октября. На групповой стадии турнира россияне сыграют с командами Узбекистана, Гватемалы и Египта.