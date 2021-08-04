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Спорт4 августа 2021 19:15

Четыре свердловчанина поедут на Чемпионат мира по мини-футболу

Все они игроки команды «Синара»
Алена ЗАХАРОВА
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Сразу четыре игрока мини-футбольного клуба «Синара» вызваны в национальную сборную России/Фото: пресс-службы МФК "Синара"

Сразу четыре игрока мини-футбольного клуба «Синара» вызваны в национальную сборную России/Фото: пресс-службы МФК "Синара"

Сразу четыре игрока мини-футбольного клуба «Синара» вызваны в национальную сборную России - вратарь Дмитрий Путилов, полевые игроки Антон Соколов, Никита Фахрутдинов и Сергей Абрамов. Все они уроженцы Свердловской области и воспитанники местных спортивных школ.

Первый тренировочный сбор пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира и стартует в Нижегородской области на базе «Изумрудное». Он продлится с 4 августа до 16 августа.

Сам чемпионат мира по мини-футболу пройдёт в Литве с 12 сентября по 3 октября. На групповой стадии турнира россияне сыграют с командами Узбекистана, Гватемалы и Египта.