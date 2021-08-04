В Екатеринбурге более трети учителей работают на две ставки

А половина из них трудится на нескольких работах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге более трети школьных учителей работают на две ставки. Чтобы обеспечить себе достойный уровень дохода, преподавателям приходится брать дополнительную нагрузку. Больше половины учителей трудятся на нескольких работах.

- Из них 37% берут две или более ставок - в одной школе или в разных, 34% респондентов в качестве дополнительной - нагрузки выбирают классное руководство, 18% берут «надомников» - учеников, которые из-за здоровья обучаются дома, 9% педагогов подрабатывают в качестве репетиторов, – сообщили специалисты исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

Из-за перехода на дистанционную форму обучения, которая стала необходимой мерой в период пандемии коронавирусной инфекции, нагрузка на учителей выросла в несколько раз. Средняя зарплата екатеринбургских педагогов составляет 30 тысяч рублей.