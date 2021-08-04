Участок Сибирского тракта под Екатеринбургом отремонтируют за 31 миллион

Все работы подрядчик должен сдать до 30 ноября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отремонтируют 20 километров трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень, работы пройдут на Сибирском тракте: от 220 до 240 километра, здесь проходит дорога, ведущая в Талицу. Лот на 31.2 миллиона рублей разместили на портале госзакупок.

- Ремонт пройдет в четыре этапа, за это время рабочие починят не только дорожное полотно, но и два моста через реки Балаир и Суетка, а также один надземный пешеходный переход. Все работы подрядчик должен сдать до 30 ноября 2021 года, - говорится в объявлении на сайте.

Ранее стало известно, что под Екатеринбургом построят новую дорогу, которая соединит ЕКАД и Челябинский тракт. Для строительства Южного обхода сейчас ищут подрядчика. Конкурс опубликован на сайте госзакупок. Из бюджета Свердловской области на новую трассу выделят 39 миллионов 995 тысяч рублей.