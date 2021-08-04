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Недвижимость4 августа 2021 18:32

В Нижнем Тагиле на ремонт моста на Красноармейской выделили почти 5 миллионов рублей

Работы закончат к ноябрю 2021 года
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Все работы завершат в ноябре 2021 года

Все работы завершат в ноябре 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мэрия ищет подрядчика для ремонта моста через реку Тагила на улице Красноармейской. На работы предусмотрено 4 777 000 рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Во время ремонта моста специалисты поднимут балки пролетных строений, полностью заменят асфальт, почистят и заново покрасят ограждения и опоры. Также с боковых пролетных строений уберут все граффити.

На все работы по контракту дается 55 дней. В ноябре 2021 года мост откроют для движения.