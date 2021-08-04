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Общество4 августа 2021 17:41

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали парня, пытавшегося вынести из магазина две куртки за 14 тысяч

Молодого человека доставили в отдел полиции
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сотрудники магазина вовремя нажали тревожную кнопку

Сотрудники магазина вовремя нажали тревожную кнопку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бойцы Росгвардии за минувшие сутки помогли задержать двоих местных жителей, которые попались на краже. Первый случай произошел в магазине спортивных товаров на улице 8 Марта. Работник торговой точки объяснил, что молодой человек попытался пройти через кассу, не оплатив две куртки на общую стоимость 14 тысяч рублей. Однако сотрудники вовремя нажали тревожную кнопку.

- Второй факт хищения был пресечен вечером того же дня в микрорайоне Уралмаш, где сигнал тревоги поступил из торгового центра, расположенного на улице 22-го Партсъезда, - отметили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

На месте происшествия задержали 46-летнего мужчину, который попытался украсть товар на три тысяч рублей. Что это за товар, в ведомстве не уточнили. В обоих случаях злоумышленники были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.